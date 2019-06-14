В аэропорту "Петрозаводск" началось обустройство инженерных сетей

Подрядчик приступил к обустройству инженерных сетей в гражданском секторе аэропорта "Петрозаводск", сообщает правительство Карелии.

Проект предусматривает устройство сетей электроснабжения, водоснабжения, и водоотведения, сетей ливневой канализации, локально-очистных сооружений, строительство котельной с сетями теплоснабжения, трансформаторной подстанции, дизельной электростанции, станции пожаротушения и т.д.

Стоимость работ по государственному контракту составляет 139,3 млн рублей.

На сегодняшний день на объекте устроен фундамент под здание котельной, начинается ее монтаж. Прокладывается водопровод, выполнен ввод здания котельной в сети канализации и водопровода.

Строительство инженерного обеспечения проводится в рамках подготовки к возведению основного здания аэропорта для обеспечения его коммунальной инфраструктурой и соблюдения требований пожарной безопасности.

Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" проводится в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".