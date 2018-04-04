В Арбитражном суде Карелии сменится руководитель

Председатель Арбитражного суда Карелии Сергей Маркин планирует уйти на повышение, в этом случае на его пост будет назначен новый руководитель.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации согласовала кандидатуру Маркина на аналогичную должность в Арбитражном суде Северо-Западного округа в Санкт-Петербурге.

Соответствующие документы об этом Верховный суд России направил в кадровую комиссию при президенте РФ. В случае, если комиссия одобрит кандидатуру Маркина, указ об этом будет направлен на подпись Владимиру Путину.

Подробнее о кадровых перестановках читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".