В Архангельске сожгли пальмы

Жительница Архангельска привезла в ручной клади две пальмы из Туниса, нарушив фитосанитарные требования, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В аэропорту Архангельска по прилету воздушного судна из Туниса при досмотре багажа пассажиров в ручной клади жительницы Архангельска были обнаружены две пальмы с корневой системой из Туниса. Фитосанитарный сертификат у владелицы отсутствовал.

Федеральной таможенной службой информация была передана сотрудникам Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу для принятия мер в соответствии с законодательством.

Посадочный материал был изъят из обращения и сожжен с согласия собственника продукции в присутствии должностного лица Управления Россельхознадзора. В отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.