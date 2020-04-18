В Архангельске зафиксировали вспышку коронавируса в психиатрической больнице

Более 50 пациентов и сотрудников Архангельской государственной клинической психиатрической больницы заразились коронавирусом.

Об этом сообщил в минувшую субботу региональный оперативный штаб со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Романа Бузинова, пишет РБК.

Изначально инфекцию выявили у одной из сотрудниц больницы. Женщина контактировала с многими людьми, включая сотрудников и пациентов медучреждения.

"На сегодня предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания, еще порядка ста тестов в работе. Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет", — цитирует РБК руководителя регионального управления Роспотребнадзора Романа Бузинова.

Напомним, врачи Беломорска помещены в обсерватор из-за умершей пациентки с подозрением на коронавирус.