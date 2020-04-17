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Врачи Беломорска помещены в обсерватор из-за умершей пациентки с подозрением на коронавирус

Новости. Общество
14:52, 18 Апреля 2020
фото: © Михаил Охлопков / ВК
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В Карелии врачи Беломорской ЦРБ помещены в местный обсерватор, поскольку в клинике скончалась пациентка с подозрением на COVID-19.

В пятницу вечером в Беломорской ЦРБ скончалась пациентка с подозрением на пневмонию. Об этом "Столице на Онего" сообщили в министерстве здравоохранения Карелии. Подобные ситуации автоматически предполагают подозрение и на коронавирусную инфекцию, пояснили в Минздраве.

Контактировавшие с пациенткой сотрудники больницы помещены в местный обсерватор. Медики будут находиться там до тех пор, пока не будут готовы результаты анализов на COVID-19 скончавшейся пациентки.

Как рассказали в Минздраве, пациентка поступила в медучреждение в очень тяжелом состоянии и, несмотря на усилия врачей, умерла. Взятые мазки отправлены в лабораторию. Коллектив врачей изолирован.

В министерстве пояснили, что на сегодняшний день все случаи пневмонии рассматриваются врачами как эпизоды с подозрением на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в республике скончалось от пневмонии 23 человека с начала апреля.

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Комментарии

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zanoza
2020-04-18 15:35:17
Полумерами пандемию никому не удалось остановить. Сидим дома, моем руки и умираем от внебольничной пневмонии.
Гость
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