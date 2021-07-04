В Авиалесоохране Карелии вновь меняется руководитель

Пятый за последние три года начальник Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов Олег Бутьянов с 1 июля уволился по собственному желанию.

Так, 30 июня начальник Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, 50-летний Олег Бутьянов отработал в этой должности последний день, уволившись по собственному желанию.

Напомним, что возглавивший Авиалесоохрану 8 февраля 2020 года Бутьянов ранее более двадцати лет прослужил в уголовно-исполнительной системе Карелии и Новгородской области. В июне 2019 года полковник внутренней службы Бутьянов вышел в отставку с должности первого замначальника УФСИН Новгородской области, после чего вернулся в родной Петрозаводск. При назначении руководителем Авиалесоохраны Карелии Олег Бутьянов в интервью нашему изданию заверил, что справится с ранее совершенно незнакомой ему работой по авиационной и наземной охране лесов.

«Иначе не согласился бы занять должность начальника Центра, — сказал тогда Олег Анатольевич. — Мы — сотрудники уголовно-исполнительной системы, пусть даже бывшие, считаем себя универсальными солдатами, которые не боятся заняться новым делом».

В этой связи непонятно решение Бутьянова спустя год и четыре месяца уволиться. Тем более что в прошлом году Авиалесоохрана сработала хорошо, и даже получила прибыль от предпринимательской деятельности, в частности, выполнения лесохозяйственных работ. В коллективе Бутьянова уважали и в разговоре с журналистом его, теперь уже бывшие подчиненные, выразили сожаление в связи с его уходом.

Мы попросили Олега Бутьянова объяснить причину его ухода.

«Я не собираюсь участвовать в дальнейшем развале авиалесоохраны Карелии, — ответил Олег Бутьянов. — Ситуация в ней становится все хуже. До конца года на зарплату работникам предприятия не хватает 16 миллионов рублей. Москва сократила финансирование, при этом Центру, в отличие от прошлого года, не предоставили фронт работ, на выполнение которых он смог бы получить какие-то средства».

Этот факт нам подтвердили и сами работники предприятия, сообщившие, что намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с жалобой на продолжающее ухудшаться экономическое положение Центра. По информации наших собеседников, сегодня зарплата рядовых сотрудников составляет всего 1 МРОТ, а именно, 21-26 тысяч рублей, в зависимости от районного коэффициента. По этой причине не хватает трактористов и других специалистов для непростой работы на лесопожарной технике. Не выделяются средства и на обучение личного состава: летчиков-наблюдателей, парашютистов-десантников и т. д.

Как рассказали в Авиалесоохране, обо всех этих проблемах 17 апреля этого года начальник ее Калевальского отделения Александр Юнгин на личном приеме сообщил главе республики Артуру Парфенчикову. После этого с коллективом встретились нынешний ВРИО главы Минприроды Карелии Алексей Павлов и заместители министра Сергей Шарлаев и Ольга Багаева.

Однако, по словам сотрудников предприятия, все трое руководителей Минприроды их не обрадовали, сообщив только, что деньги на зарплату работникам Центра выделены лишь на 7 месяцев, и им нужно зарабатывать самим. Но каким образом? В итоге получается замкнутый круг.

Поэтому, отметил Олег Бутьянов, он не желает быть привлеченным прокуратурой к ответственности за невыплату зарплаты и в нынешней ситуации не считает для себя возможным оставаться начальником Центра, смотреть в глаза подчиненным.

ВРИО главы Минприроды Алексей Павлов, которого мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию в подведомственном учреждении, заверил, что «деньги на зарплату работникам Центра будут, а вопрос с его новым руководителем решится в ближайшее время».

Бутьянов — далеко не первый за последние годы начальник Центра. Назначенный на этот пост в начале 2018 года бывший производитель мороженого Александр Мазур проработал только испытательный срок — полгода с небольшим. В октябре 2018 года Центр возглавил профессиональный лесничий из Костомукши Андрей Бычко. Но уже 1 ноября 2019 года после получения выговора от министра Алексея Щепина, Бычко уволился и вернулся в Костомукшу. После этого и. о. начальника Центра около двух месяцев был руководитель Олонецкого лесничества Михаил Кабанов. Однако и он не задержался на этом посту, и 23 декабря 2019 года предприятие возглавил майор милиции в отставке Олег Лутфуллин, спустя месяц аналогично уволившийся из Центра по собственному желанию.