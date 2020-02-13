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Глава Минприроды Карелии заявил, что он "в шоке" от чехарды с начальниками Авиалесоохраны

Новости. Общество
15:53, 13 Февраля 2020
фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев
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Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов возглавил пятый за два года руководитель. Им стал бывший сотрудник УФСИН Олег Бутьянов.

Министр природный ресурсов Карелии Алексей Щепин, ответил на вопрос, считает ли он нормальной ситуацию с постоянной сменой начальников Центра.

"Частая смена руководителей Центра ни к чему хорошему не приводит, - признал министр. – Смешно, когда такое происходит. От этого я, честно говоря, в некотором шоке. Особенно был шокирован тем, что ушел Олег Лутфуллин".

Что думает новый руководитель о своем назначении, читайте в интернет-газете "Вести Карелии". 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-02-13 16:43:36
Любимая забава главы региона -менять кадры! А это только усугубляет и без того непростую ситуацию в регионе.
Изя
2020-02-13 16:25:40
А бывшие начальники в шоке от такого министра . Зарплату нормальную надо платить людям , а не только о себе думать .
А во УФСИН привыкли служить , но никак не работать . Привет Щебекину и отойти от шока !!! :)
новый
2020-02-13 16:15:42
Давно пора в этой конторе обед по расписанию устроить. 400 человек непонятно чем занимают, зато получку исправно каждый месяц получают.
кир
2020-02-13 16:10:29
И что? Элиссан то работает не по специальности. Который "временно недоступен".
Гость
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