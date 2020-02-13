Глава Минприроды Карелии заявил, что он "в шоке" от чехарды с начальниками Авиалесоохраны

Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов возглавил пятый за два года руководитель. Им стал бывший сотрудник УФСИН Олег Бутьянов.

Министр природный ресурсов Карелии Алексей Щепин, ответил на вопрос, считает ли он нормальной ситуацию с постоянной сменой начальников Центра.

"Частая смена руководителей Центра ни к чему хорошему не приводит, - признал министр. – Смешно, когда такое происходит. От этого я, честно говоря, в некотором шоке. Особенно был шокирован тем, что ушел Олег Лутфуллин".

Что думает новый руководитель о своем назначении, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".