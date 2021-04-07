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В автопарк группы компаний "РКС-Петрозаводск" поступила новая техника

Новости. Общество
17:37, 08 Апреля 2021
фото: РКС - Петрозаводск
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В работу ввели новую вакуумную машину и аварийно-ремонтный автомобиль.

АО "ПКС-Водоканал" использует вакуумную машину для откачки воды из канализационных колодцев и транcпортировки жидкости к месту утилизации. Автомобиль работники аварийно-диспетчерской службы "РКС-Петрозаводск" эксплуатируют круглосуточно, вакуумная машина – незаменимый помощник в устранении повреждений и предотвращении аварийных ситуаций. В машине трехместная кабина, значит, к месту повреждения без труда доберется целая бригада слесарей. Цистерна автомобиля оснащена откидной задней крышкой, это значительно ускоряет и упрощает очистку цистерны от иловых отложений. Автомобиль используют не только в Петрозаводске, он помогает бороться с утечками и в Прионежском районе.

Аварийно-ремонтные машины необходимы для перевозки бригады и инструмента к месту работ и обратно. Новый автомобиль вмещает себя 6 человек, фургон машины разделен отсеками. В случае необходимости ремонтная бригада может осуществлять прием пищи, не покидая место повреждения – для этого в фургоне есть откидной стол, микроволновая печь, ящик для посуды, умывальник и даже автохолодильник. Благодаря тому, что в автомобиле установлен генератор, работники могут на месте подключать сварочное оборудование и переносной электроинструмент (фургон машины укомплектован сварочным аппаратом и верстаком). У аварийно-ремонтных автомобилей есть и еще одна очень полезная функция: их используют в качестве резервного электроснабжения канализационных и водопроводных насосных станций. Автотранспортный цех "РКС-Петрозаводск" уже знаком с подобными автомобилями, и все машины зарекомендовали себя хорошо. Сейчас аварийно-ремонтные автомобили эксплуатируют 11-часовые ремонтные бригады АО "ПКС-Водоканал".

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