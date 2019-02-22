В автошколах Карелии за год подорожало обучение

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Рост цен на услуги автошкол в Карелии в 2018 году оказался самым высоким среди всех видов услуг, оказываемых на территории республики.
Это следует из ежегодного доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".
Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля подорожал, в среднем на 23% по сравнению с 2017 годом.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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