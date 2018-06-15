15:25, 15 Июня 2018
В Автоспецтрансе объяснили, от чего будет зависеть рост тарифа на вывоз мусора в Карелии
По теме
Загрузка...
ООО "Автоспецтранс", которое с 1 мая отвечает за вывоз твердых коммунальных отходов по всей Карелии, предусматривает ежегодный рост тарифа для потребителей.
Об этом сообщил сегодня на заседании профильного парламентского комитета директор компании Иван Новиков.
По его словам, динамика увеличения размера тарифа рассчитана до 31 декабря 2021 года.
"Увеличение минимальное, связано с инфляцией", - сказал Новиков.
По его словам, плата за вывоз мусора рассчитана исходя из размера тарифа и норматива – сколько мусора создают за год различные категории потребителей.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
14.06.2018, 22:00
09.06.2018, 12:17
11.06.2018, 09:43
08.06.2018, 11:28
08.06.2018, 09:59
12.06.2018, 12:00
Аналитика
Сегодня 14:57
Обществоведение
Дом №16 по улице Державина, признанный администрацией Петрозаводска аварийным и опасным для проживания, до сих пор не расселен.
13.06.2018 15:41
08.06.2018 12:43
08.06.2018 09:51
07.06.2018 12:08
Чтиво
14.06.2018 10:00
Без политики
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
13.06.2018 11:48
08.06.2018 09:59
06.06.2018 14:19
Медиа
Сегодня 11:06
Опрос
Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?
Комментарии