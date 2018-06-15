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Новости. Экономика
15:25, 15 Июня 2018
фото: Иван Новиков

В Автоспецтрансе объяснили, от чего будет зависеть рост тарифа на вывоз мусора в Карелии

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ООО "Автоспецтранс", которое с 1 мая отвечает за вывоз твердых коммунальных отходов по всей Карелии, предусматривает ежегодный рост тарифа для потребителей.

Об этом сообщил сегодня на заседании профильного парламентского комитета директор компании Иван Новиков.

По его словам, динамика увеличения размера тарифа рассчитана до 31 декабря 2021 года.

"Увеличение минимальное, связано с инфляцией", - сказал Новиков.

По его словам, плата за вывоз мусора рассчитана исходя из размера тарифа и норматива – сколько мусора создают за год различные категории потребителей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2018-06-15 16:16:23
Нам дорожной мафии за глаза хватает,теперь ещё и мусорная мафия нарисовалась :)
Бриг
2018-06-15 15:39:24
Еще одни кровососы на теле пролетариата .
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