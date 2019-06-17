В баре Петрозаводска избили женщину

Инцидент произошел 16 июня на улице Ровио, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В воскресенье, 16 июня, средство экстренного вызова вневедомственной охраны сработало в баре на ул. Ровио.



Там возник конфликт между 33-летним мужчиной и 45-летней женщиной.

Женщина получила телесные повреждения, о чём в дальнейшем заявила в полицию. Злоумышленник был задержан.