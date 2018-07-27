В Беломорске из-за "Капризов лета" отменен митинг против пенсионной реформы

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Администрация Беломорского района Карелии не согласовала проведение митинга против пенсионной реформы.
Как сообщается в паблике "Беломорск. Официальная группа", администрация муниципального образования сообщила, что проведение митинга в протест пенсионной реформы не может быть согласовано в связи с тем, что 28 июля в указанном в уведомлении месте будет проводиться развлекательная программа для детей "Капризы лета".
Организаторы пытались перенести место проведения, но из-за сроков им было отказано, так уведомление по закону необходимо подавать за 10 дней до проведения мероприятия.
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