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Новости. Политика
11:01, 27 Июля 2018

В Беломорске из-за "Капризов лета" отменен митинг против пенсионной реформы

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Администрация Беломорского района Карелии не согласовала проведение митинга против пенсионной реформы.

Как сообщается в паблике "Беломорск. Официальная группа", администрация муниципального образования сообщила, что проведение митинга в протест пенсионной реформы не может быть согласовано в связи с тем, что 28 июля в указанном в уведомлении месте будет проводиться развлекательная программа для детей "Капризы лета".

Организаторы пытались перенести место проведения, но из-за сроков им было отказано, так уведомление по закону необходимо подавать за 10 дней до проведения мероприятия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2018-07-27 11:43:40
Все таки загнобил митинг . Ай да Попов , ай да сукин сын (с) . Сверли дырку , с закруткой на спине .
Гость
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