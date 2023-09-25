В Карелии запретят митинговать у школ, больниц и церквей

Власти Карелии подготовили законопроект, который вводит дополнительные запреты на проведение публичных акций.

В парламенте Карелии рассмотрят законопроект, регламентирующий проведение публичных мероприятий. Автором проекта выступил глава республики. Документ, устанавливающий дополнительные запреты на проведение митингов, демонстраций и пикетов, призван привести карельские нормы в соответствие с федеральными. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Так, митинги нельзя будет устраивать в зданиях и на территориях общеобразовательных и медицинских учреждений, на детских и спортивных площадках, а также в культовых сооружениях.

Какие еще места подпадают под запрет для проведения публичных мероприятий, знает «МК в Карелии».