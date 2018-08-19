В больнице одновременно забеременели 16 медсестер

В больнице американского штата Аризона 16 медсестер объявили о беременности.

Сотрудницы учреждения уверяют, что не сговаривались одновременно стать матерями. Роды у всех медсестер должны пройти с октября этого года по январь 2019-го. Всех рожениц отправят в декретный отпуск на 12 недель. В администрации больницы отметили, что уже давно готовятся к временному уходу такого количества работниц.

Помимо этого, медсестер на время беременности освободили от нескольких обязанностей: так, им позволили не проводить химиотерапию и не работать с теми, кто болен туберкулезом.

По словам женщин, им нравится вместе ходить на обед. Ради беременных сотрудниц в кафетерии расширили меню, добавив в него соленые огурцы и оливки, пишет "Лента.ру".