В дачном кооперативе Карелии разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении ребенка

В Прионежском районе разыскивается подозреваемый в совершении развратных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка в СНТ «Сампо», местечко Пиньгуба.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото ориентировки, которая появилась в дачном кооперативе "Сампо" в Пеньгубе.

В объявлении был дан фоторобот мужчины, которого объявили в розыск после того зак заподозрили в совершении развратных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

Приметы: мужчина на вид 60 лет, рост около 170 см, волосы короткие седые, имеет глубокие морщины – выраженные носогубные складки. Лоб широкий, лицо квадратное, нос большой «картошкой», речь медленная.

Был одет: светлая футболка и темно-зеленые штаны, имел накидку темно-зеленого цвета.

Всех, кто обладает информацией по данному факту, просят сообщить в полицию Прионежского района 57-96-16, 739-022, 89535267119, 89215202235.

В отделе Прионежского района полиции «Столице на Онего» подтвердили информацию о разыскиваемом.