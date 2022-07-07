В дачном кооперативе в Карелии мужчина жестоко избил местного жителя (ВИДЕО 18+)

В дачном кооперативе "Лучевое-1" Кондопожского района произошла драка, которая попала в объектив камеры наружного наблюдения.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился предприниматель, который рассказал, что в объектив камеры наружного наблюдения, установленной на магазине, попала драка на остановке в дачном кооперативе «Лучевое-1».

Драка произошла в среду, 6 июля, в 16.10. На видео запечатлено, как в течение 15-20 минут мужчина избивал на остановке местного жителя. Он бил его руками и ногами, а также дубиной, которую подобрал в лесополосе неподалеку от места событий.

Время от времени агрессор уставал и отходил от жертвы. Но как только избитый пытался подняться, мужчина подходил и вновь начинал избивать его.

За всем происходящим наблюдали посетители магазина, а также ожидающие автобуса пассажиры. Несколько водителей, проезжавших мимо остановки, став очевидцами избиения, тоже останавливались, но в конфликт предпочли не вступать.

Лишь хрупкая продавец торговой точки решилась подойти к агрессивному мужчине, чтобы остановить этот беспредел.

В результате агрессор устал и лег на скамейку на остановке, а избитый им местный житель ожил, поднялся и неуверенной походкой покинул место происшествия.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, никто об инциденте в «Лучевом-1» в полицию не сообщал. То есть ни один из очевидцев не вызвал сотрудников полиции, чтобы предотвратить непоправимое.