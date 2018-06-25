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Новости. Общество
17:20, 25 Июня 2018

В День города жители Петрозаводска пообщаются с писателями

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На Левашовском бульваре будут представлены новые книги местных авторов.

В День города, 30 июня, с 12 до 17 часов в тени деревьев Левашовского бульвара будут работать павильоны библиотек, издательств и союзов писателей, состоится презентация творческих проектов.

Муниципальные библиотеки предложат полистать книги и фотоальбомы с книжной выставки "Петрозаводску – 315!", узнать новые факты из истории столицы Карелии и то, как менялся облик нашего города на протяжении трех веков, познакомиться с работами известных фотографов. Для детей и взрослых будет организована викторина "Петрозаводск – город воинской славы", предложены интересные творческие задания.

С 13 часов начнет работу литературное кафе "Рупор" – место встречи горожан с писателями и поэтами Карелии.  С праздником поздравит Петрозаводск Карельское региональное отделение Союза писателей России, его руководитель главный редактор журнала "Север" Елена Пиетиляйнен представит стихи и книгу рассказов для детей. С новой книгой "Край земли" познакомит петрозаводчан поэт Олег Мошников. Своим творчеством с гостями праздника поделятся известные писатели и поэты Надежда Васильева, Светлана Захарченко и Светлана Бердова.  Состоится презентация проекта Карельской региональной общественной организации "Содружество народов Карелии" и Карельского представительства Союза российских писателей "Мастерская слова", выступят победители одноименного литературного конкурса в номинации "Поэзия", а также юные участники литературной студии "Биномка" под руководством Веры Линьковой. Поэтические строки продекламируют молодые актеры из городской школы художественного слова Детского театрального центра (руководитель Лидия Побединская).

Посетители "Литературного кафе" смогут увидеть презентацию проекта "Читка" Национальной библиотеки Карелии, послушать выступление поэта Галины Горбачевой и члена Союза молодых писателей Карелии "Северное сияние" Сергея Пупышева. Свои произведения представят молодые авторы: лауреат международного поэтического конкурса "Строки души" Иван Назаров, участник проекта "Электронная библиотека авторов Карелии" поэт Илья Раскольников, а также члены Карельского отделения Российского Союза писателей: Татьяна Азатова, Надежда Акимова, Лена Июльская, Валерий Сидорков и другие.  Гости Литературного бульвара смогут пообщаться с поэтами и писателями, приобрести книги с автографами авторов. Завершит программу "Литературного бульвара" традиционный "свободный микрофон".

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