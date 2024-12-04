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Конфликт интересов: депутаты хотят прогнать уличных торговцев с Почтовой площади в Петрозаводске, чтобы они платили деньги за аренду

Новости. Общество
06:40, 06 Декабря 2024
фото: © Моя Древлянка | Сообщество жителей / VK

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Бабушкам разрешат торговать в других разрешенных местах после обращения в администрацию.

Торговцев с Почтовой площади хотят убрать, потому что они не платят ни за аренду, ни налоги в казну. Многие годы они продают на улице одежду и похоронные цветами. Платят штрафы и продолжают свою деятельность. Об этом сообщили в паблике Моя Древлянка | Сообщество жителей.

Товары пользуются спросом у местных жителей, однако власти считают, что торговцы портят эстетический облик города и создают беспорядок. Депутаты одной из партий инициировали законопроект, по которому парки и культурные места Петрозаводска очистят от нелегальной торговли.

Сейчас за незаконную торговлю предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей. Впрочем, проводить рейды по выявлению нарушителей может только мэрия, которой сложно выезжать на место незаконной торговли ежедневно. А торговцы, пользуясь случаем, легко «отбиваются» штрафами, потому что это им гораздо выгоднее, чем платить аренду.

В результате депутаты совместно с администрацией Петрозаводска инициировали законопроект, который ужесточит меры против нарушителей. Согласно новому закону введут более внушительные штрафы, деньги от которых направят в городской бюджет, а не в федеральный. По мнению администрации, таким образом появятся дополнительные ресурсы на развитие инфраструктуры и благоустройство Петрозаводска.

 «Какой смысл вкладывать в красоту города, если парковые зоны будут завалены коробками и мусором от нелегальной торговли?» — задал риторический вопрос автор законопроекта, депутат Ройне Изюмов.

При этом, бабушки смогут по-прежнему продавать свою садоводческую продукцию, обратившись в мэрию для официального размещения палатки на разрешенной территории. Эти места будут не на центральных площадях и парках, где много покупателей, но в специально разрешенных. 

Проблему уличной торговли осветили «Вести-Карелия», которые подробно рассказали о новых мерах и взяли интервью у местных жителей.  

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