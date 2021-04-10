Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Кратковременное тепло идет в Петрозаводск
Сегодня 13:57
Российские ученые разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса 3
10.04.2021 19:40
Старинная церковь в поселке Леппяниеми может превратиться в «туристическую жемчужину» Карелии
10.04.2021 17:40
К аппаратам искусственного дыхания в Карелии подключены 8 ковидных больных – врачи борются за их жизни 2
Сегодня 10:14
За сутки в Карелии зарегистрировано три смерти от коронавируса и 61 заболевший, трое в тяжелом состоянии 5
Сегодня 09:32
Ветераны, байкеры и педагоги претендуют на места в Общественной палате Карелии 1
10.04.2021 18:49
Ослепленный солнцем водитель не попал в полосу на дороге в Петрозаводске и устроил ДТП (ВИДЕО)
Сегодня 14:53

В День космонавтики в Карелию придет тепло

Новости. Погода
17:00, 11 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

О погоде на 12 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник, 12 апреля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +1, -1°С, днем потеплеет до +10, +12°С.

Атмосферное давление будет ночью расти, днем слабо падать.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие, по северным районам местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, на севере юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до +1, -4°С, днем воздух прогреется до +4, +9°С, по южным районам до +15°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
04.04.2021, 12:05
Наркотики обнаружены у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

09.04.2021 12:50
Обществоведение
«Высший пилотаж финской архитектуры» 5
Старинная церковь в карельском поселке Леппяниеми пережила две войны, но оказалась забыта республиканскими властями.
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 11
08.04.2021 11:50
"Озлобленность против России и Красной Армии" 7
07.04.2021 14:35
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
05.04.2021 11:51
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Вся аналитика

Чтиво

09.04.2021 18:48
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»