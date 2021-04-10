В День космонавтики в Карелию придет тепло

О погоде на 12 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник, 12 апреля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +1, -1°С, днем потеплеет до +10, +12°С.

Атмосферное давление будет ночью расти, днем слабо падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие, по северным районам местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, на севере юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до +1, -4°С, днем воздух прогреется до +4, +9°С, по южным районам до +15°С.