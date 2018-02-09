В День всех влюбленных на сцене Музыкального театра будет звучать свадебный марш

Музыкальный театр Карелии 14 февраля ждет петрозаводчан на комедийном спектакле "Сон в летнюю ночь" на музыку Мендельсона.

Спектакль Кирилла Симонова стал в театре главной балетной премьерой 2015 года и вошел в лонг-лист фестиваля "Золотая маска". И в День всех влюбленных Музыкальный театр Карелии предлагает театралам сделать себе подарок и посмотреть постановку, которая выходит за рамки традиционных выразительных средств балета.

Герои спектакля "Сон в летнюю ночь" не только исполняют сложнейшие танцевальные вариации, но и поют, и читают стихи – со сцены звучит знаменитый шекспировский слог. В одной из главных ролей выступает драматический актер из Санкт-Петербурга Антон Мошечков. Артист специально приезжает в Петрозаводск на каждое представление «Сна в летнюю ночь» и, по его словам, испытывает огромное удовольствие от этой не совсем обычной для себя работы. Ну а роль проказника Пака, чьи шалости на протяжении всего спектакля запутывают влюбленных на сцене и веселят зрителей в зале, исполняет солист театра Такахиро Цубо, ставший в этом образе настоящим любимцем публики и получившим за его воплощение "Онежскую маску".

Весь сюжет балета "Сон в летнюю ночь" строится на запутанных взаимоотношениях любовных пар. Интрига сохраняется до конца, и какие герои все-таки объединятся в пары, становится ясным только в финале этой яркой фантасмагории. Зрители от души веселятся над приключениями героев, их ссорами и конфликтами. А заканчивается все великолепным торжеством под музыку знаменитого свадебного марша Мендельсона, являющегося, как оказывается, финальной темой этого балета.