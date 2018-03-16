Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 16 Марта 2018

В день выборов в Петрозаводске троллейбусы и автобусы будут возить бесплатно

По теме

ФОТО: "Так хорошо чистят дороги, что на выборы, боюсь, не дойдем"
16.03.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
16.03.18 07:55
В Карелию сегодня приедет министр транспорта России Максим Соколов
16.03.18 07:25
Все новости
Загрузка...

В день выборов, 18 марта по большинству городских маршрутов пассажиров будут перевозить бесплатно, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Большинство автотранспортных компаний Петрозаводска, осуществляющих перевозки пассажиров общественным транспортом, присоединятся к всероссийской социальной акции по организации бесплатного провоза граждан в воскресенье, 18 марта, сообщается на сайте мэрии.

По информации городской администрации, бесплатно можно будет проехать по всем маршрутам движения троллейбусов и большинству автобусных маршрутов (за исключением маршрутов № 9, 26, 3, 20 и 25). Для удобства горожан в этот день на каждом транспортном средстве, в котором не будет взиматься плата за проезд, появятся опознавательные логотипы.

Напомним, 18 марта пройдут выборы Президента Российской Федерации. Кроме того, в рамках рейтингового голосования петрозаводчанам предстоит выбрать проекты для благоустройства в рамках программы "Комфортная городская среда". А в 20.30 на площади Кирова состоится митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Перед горожанами выступит певец Стас Костюшкин, а завершится праздник дуэлью салютов.

По теме

ФОТО: "Так хорошо чистят дороги, что на выборы, боюсь, не дойдем"
16.03.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
16.03.18 07:55
В Карелию сегодня приедет министр транспорта России Максим Соколов
16.03.18 07:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Navicom Navicom
2018-03-16 07:21:52
Основания??? Городской транспорт убыточен?! Нужны дотации?! И вдруг аттракцион невиданной щедрости! Что за день календаря 18 марта - может кто-нибудь объяснить!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле

Аналитика

15.03.2018 12:06
Политкухня
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
В ЦИК Карелии обсудили вопросы нарушения избирательного законодательства в соцсетях.
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 2
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 4
14.03.2018 11:01
"Роснефть": не только экономика 2
13.03.2018 12:06
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное 1
13.03.2018 11:21
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
14.03.2018 15:15
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»