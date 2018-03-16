В день выборов в Петрозаводске троллейбусы и автобусы будут возить бесплатно

В день выборов, 18 марта по большинству городских маршрутов пассажиров будут перевозить бесплатно, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Большинство автотранспортных компаний Петрозаводска, осуществляющих перевозки пассажиров общественным транспортом, присоединятся к всероссийской социальной акции по организации бесплатного провоза граждан в воскресенье, 18 марта, сообщается на сайте мэрии.

По информации городской администрации, бесплатно можно будет проехать по всем маршрутам движения троллейбусов и большинству автобусных маршрутов (за исключением маршрутов № 9, 26, 3, 20 и 25). Для удобства горожан в этот день на каждом транспортном средстве, в котором не будет взиматься плата за проезд, появятся опознавательные логотипы.

Напомним, 18 марта пройдут выборы Президента Российской Федерации. Кроме того, в рамках рейтингового голосования петрозаводчанам предстоит выбрать проекты для благоустройства в рамках программы "Комфортная городская среда". А в 20.30 на площади Кирова состоится митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Перед горожанами выступит певец Стас Костюшкин, а завершится праздник дуэлью салютов.