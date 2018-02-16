В селе Деревянное храм передали в собственность прихожан

Храм Сретения Господня в селе Деревянное законодательно и юридически стал собственностью местного прихода.

Это один из первых прецедентов во всей России, когда федеральный закон № 327 от 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" исполнен в части передачи религиозного объекта местным прихожанам.

Храм был построен в 19 веке, в этом году ему исполняется 170 лет. В документах Олонецкой духовной консистории в главной описи самостоятельной Деревянской церкви петрозаводского уезда имеется запись: "Церковь Сретения Господня построена усердием прихожан в 1848 году. В том же году освящена. Церковь каменная с колокольнею, с одним престолом, по штату 7 класса с одним священником и одним дьячком. По внутренности и снаружи оштукатурена и побелена известью. Крыша над алтарем деревянная на три стороны, над церковью устроен круглый деревянный купол с такой же крышею, купол окрашен белой краской, на куполе - деревянный круглый восьмерик, на нем глава, покрытая чешуею, окрашена зеленой краскою, а восьмерник окрашен белою, на главе поставлен деревянный осьмиконечный с шариком внизу крест, обитый белым железом…" Далее идет подробное описание алтаря и престола и в целом церкви.

В таком виде церковь просуществовала до 20 октября 1935 года, когда президиум Прионежского РИКа и Деревянского сельсовета принял решение закрыть церковь и здание "передать Прионежскому РИКу для использования на общественно-культурные надобности". С этого времени церковь была переоборудована в Дом культуры.

В настоящее время решился вопрос о возвращении здания церкви в свою родную обитель. Этого события верующие жители Деревянного ждали давно.

В День Сретения Господня состоялось торжественное богослужение, провел которое настоятель храма протоирей Сергий Герасимов. После молитвы прихожане прошли крестным ходом по селу к возвращенному храму, где настоятель произнес торжественную речь. Отец Сергий поблагодарил главу Прионежского района Вадима Сухарева за помощь в передаче храма, рассказал о планах реставрации церкви. "Всем миром, как в старые добрые времена, церковь будет восстановлена в своем первоначальном обличии, и в центре деревни появится не только место для служения Богу, молитв, но появится и историческая достопримечательность, привлекающая туристов. Мы станем жить лучше, чище, будем добрее друг к другу", - отметил священнослужитель.

В этот день впервые за многие годы над селом Деревянным раздался церковный колокольный звон.

Вадим Сухарев рассказал, что для Деревянного это грандиозное событие, и он и дальше будет помогать приходу. Здание уже не один год было закрыто, теперь ему будет дана вторая жизнь. Дом Культуры, которого фактически в поселении в последнее время не было, разместится на первом этаже администрации села, сейчас там идет подготовка. Такое решение приняли депутаты местного совета.