Сегодня в деревне Кудама пройдет панихида в память о погибших на Сямозеро детях

В деревне Кудама в часовне в честь иконы Пресвятой Богородицы "Отрада и Утешение" состоится панихида, сообщает пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

По ее словам, в богослужении примут участие жители Кудамы, а также родители и родственники детей, погибших во время водного похода в 2016 году на озере Сямозеро. Для выезда к мемориальному комплексу для родителей и родственников детей организован транспорт.

В память о случившейся трагедии на берегу озера установлены Поклонный крест и памятник "Волна скорби".

В часовне установлены 14 именных икон по числу погибших, а потолочная часть украшена изображениями Ангелов.

"Глубокой болью и по сей день в наших сердцах отзывается трагедия на Сямозеро. Мы не вправе ее забыть, мы должны помнить, что безопасность наших детей превыше всего, - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков. – Каждый год мы будем принимать на этом памятном месте в Кудаме всех, кто приедет сюда почтить память наших маленьких ангелов. Мужества и сил родным и близким".

Напомним, в июне 2016 года дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.