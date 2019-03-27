В двух районах Карелии движение большегрузов ограничат через две недели

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В Прионежском и Пряжинском районах республики движение большегрузов ограничат с 10 апреля, сообщили в Минтранспорта Карелии.
В связи с погодными условиями (потеплением), в двух районах республики изменены даты временного ограничения движения транспортных средств с осевой нагрузкой, превышающей 4 тонны, по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Согласно изменениям, ограничения вводятся в Пряжинском и Прионежском районах Республики Карелия с 10 апреля по 24 мая (ранее в приказе были определены даты с 15 апреля по 29 мая).
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