В двух районах Карелии движение большегрузов ограничат через две недели

В Прионежском и Пряжинском районах республики движение большегрузов ограничат с 10 апреля, сообщили в Минтранспорта Карелии.

В связи с погодными условиями (потеплением), в двух районах республики изменены даты временного ограничения движения транспортных средств с осевой нагрузкой, превышающей 4 тонны, по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Согласно изменениям, ограничения вводятся в Пряжинском и Прионежском районах Республики Карелия с 10 апреля по 24 мая (ранее в приказе были определены даты с 15 апреля по 29 мая).