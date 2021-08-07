В двух районах Карелии ликвидировали черных усачей

В Кемском и Беломорском районах упразднены карантинные фитосанитарные зоны по черному сосновому усачу и малому черному еловому усачу, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило об отмене карантинного фитосанитарного режима по усачу черному сосновому.

Карантин отменен на территории нескольких кварталов, расположенных в Беломорском и Кемском районах республики.

Также на территории Кемского района на одном из кварталов отменен карантинный фитосанитарный режим по малому черному еловому усачу.

Ранее карантин по черному сосновому усачу уже был отменен в двух кварталах Беломорского центрального лесничества.