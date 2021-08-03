В Карелии победили черного усача

В Беломорском районе ликвидирован карантинный режим по черному сосновому усачу, сообщили на сайте Россельхознадзора.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило об отмене карантинного фитосанитарного режима по усачу черному сосновому.

Карантин отменен на территории двух кварталов Ноттоваракского участкового лесничества, относящемуся к Беломорскому центральному лесничеству.

Ранее сообщалось, что специалисты Россельхознадзора расставят в карельских лесах феромонные ловушки с целью проанализировать численность черных усачей на территории республики.