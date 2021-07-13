Реклама
Прислать новость
«Пятые сутки ада»: жена пропавшего в Карелии рыбака рассказала о спасательной операции 3
13.07.2021 12:37
Глава Минстроя Карелии, рассказал где построят дома для переселенцев из аварийного фонда 2
13.07.2021 15:32
Молодой водитель потерял сознание и устроил страшную аварию в Петрозаводске 3
13.07.2021 11:01
Названы кандидаты от партии «Новые люди», которые пойдут на выборы депутатов в Карелии 7
13.07.2021 09:00

Феромонные ловушки расставили на черных усачей в лесах Карелии

Новости. Общество
07:25, 14 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Специалисты Управления Росельхознадзора по Карелии проводят мониторинг с целью выявления вредителей леса и анализа их численности на территории республики.

Как сообщили в ведомстве, в июне в рамках мониторинга сотрудники Управления установили феромонные ловушки на опасных вредителей леса, способных нанести большой ущерб древесине. В их числе и усачи рода Monochamus, которые включены в перечень карантинных организмов.

На территории Карелии установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим по большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, черному сосновому усачу.

Феромонные ловушки предназначены для заманивания насекомых и мотыльков при помощи определенных запахов, характерных для представителей определенного вида. Их большой плюс в том, что половые феромоны абсолютно безопасны для людей, насекомых-опылителей растений и других животных. Они могут «работать» по насекомым выборочно, не затрагивая прочих представителей фауны, не загрязняя окружающую среду, поскольку являются экологически неопасными. Искусственные феромоны неядовиты, под воздействием солнца и влажности постепенно разрушаются, а потому не накапливаются и не загрязняют окружающую среду.

Преимущество применения феромонных ловушек состоит также в том, что они дают возможность производить постоянный мониторинг численности вредителей.

Ранее сообщалось, предприятия в Карелии нарушили карантин, преграждавший путь черным усачам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

13.07.2021 12:15
Обществоведение
Жить и работать на малой родине
В советские времена в районах Карелии была активная социальная жизнь и работа, а сейчас людям неуютно на «угасающей» родине.   
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 12
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 10
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 9
07.07.2021 13:55
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
06.07.2021 13:47
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2021 15:05
Личное мнение
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 2
Почему власть не желает разговаривать с гражданами и научным сообществом?
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»