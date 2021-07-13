Феромонные ловушки расставили на черных усачей в лесах Карелии

Специалисты Управления Росельхознадзора по Карелии проводят мониторинг с целью выявления вредителей леса и анализа их численности на территории республики.

Как сообщили в ведомстве, в июне в рамках мониторинга сотрудники Управления установили феромонные ловушки на опасных вредителей леса, способных нанести большой ущерб древесине. В их числе и усачи рода Monochamus, которые включены в перечень карантинных организмов.

На территории Карелии установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим по большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, черному сосновому усачу.

Феромонные ловушки предназначены для заманивания насекомых и мотыльков при помощи определенных запахов, характерных для представителей определенного вида. Их большой плюс в том, что половые феромоны абсолютно безопасны для людей, насекомых-опылителей растений и других животных. Они могут «работать» по насекомым выборочно, не затрагивая прочих представителей фауны, не загрязняя окружающую среду, поскольку являются экологически неопасными. Искусственные феромоны неядовиты, под воздействием солнца и влажности постепенно разрушаются, а потому не накапливаются и не загрязняют окружающую среду.

Преимущество применения феромонных ловушек состоит также в том, что они дают возможность производить постоянный мониторинг численности вредителей.

Ранее сообщалось, предприятия в Карелии нарушили карантин, преграждавший путь черным усачам.