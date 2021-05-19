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Предприятия в Карелии нарушили карантин, преграждавший путь черным усачам

Новости. Происшествия
11:00, 20 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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Карельские предприятия вывозили древесину из карантинных зон без оформления сертификатов, сообщили на сайте Россельхознадзора.

Сотрудники Россельхознадзора при анализе информационной системы «Аргус-Фито» выявили четыре нарушения, допущенные предприятиями Карелии при вывозе древесины.

Четыре предприятия вывозили древесину хвойных пород из карантинных фитосанитарных зон, установленных по вредителям древесины — черным усачам — на территории Олонецкого и Питкярантского районов, а также Костомукшского городского округа.

При этом карантинные сертификаты на продукцию оформлены не были. Тем самым появилась опасность распространения опасных вредителей древесины по территории всей страны.

Виновным лицам назначены административные штрафы.

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