Предприятия в Карелии нарушили карантин, преграждавший путь черным усачам

Карельские предприятия вывозили древесину из карантинных зон без оформления сертификатов, сообщили на сайте Россельхознадзора.

Сотрудники Россельхознадзора при анализе информационной системы «Аргус-Фито» выявили четыре нарушения, допущенные предприятиями Карелии при вывозе древесины.

Четыре предприятия вывозили древесину хвойных пород из карантинных фитосанитарных зон, установленных по вредителям древесины — черным усачам — на территории Олонецкого и Питкярантского районов, а также Костомукшского городского округа.

При этом карантинные сертификаты на продукцию оформлены не были. Тем самым появилась опасность распространения опасных вредителей древесины по территории всей страны.

Виновным лицам назначены административные штрафы.