Предприятия в Карелии нарушили карантин, преграждавший путь черным усачам

Карельские предприятия вывозили древесину из карантинных зон без оформления сертификатов, сообщили на сайте Россельхознадзора.
Сотрудники Россельхознадзора при анализе информационной системы «Аргус-Фито» выявили четыре нарушения, допущенные предприятиями Карелии при вывозе древесины.
Четыре предприятия вывозили древесину хвойных пород из карантинных фитосанитарных зон, установленных по вредителям древесины — черным усачам — на территории Олонецкого и Питкярантского районов, а также Костомукшского городского округа.
При этом карантинные сертификаты на продукцию оформлены не были. Тем самым появилась опасность распространения опасных вредителей древесины по территории всей страны.
Виновным лицам назначены административные штрафы.
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