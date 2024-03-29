Более 2 тысяч ложных вызовов поступило в Службу спасения в Карелии

Всего за неделю жители и гости республики более 7,2 тысячи позвонили по номеру «112».

В Госкомитете Карелии по ОЖ и БН рассказали, что за прошлую неделю, с 25 по 31 марта, в Единую Службу Спасения по номеру «112» поступило более 7200 вызовов.

Из всего количества вызовов для оказания помощи населению было направлено 26 в пожарную охрану, 437 в полицию, 855 в службу медицинской помощи, 2 в аварийную службу газовой сети, 261 для комплексного реагирования и 43 в дежурно-диспетчерскую службу.

Кроме того, было произведено 2122 ложных вызовов и 782 для получения справок. Также в паблике напомнили, что операторы Единой Службы Спасения «112» не дают справок. За совершение ложных вызовов предусмотрено административное наказание.