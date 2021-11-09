В этом году водители в Карелии 500 тысяч раз превысили скорость

Скрытые автопатрули работают на дорогах республики, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе скрытый автопатруль обнаружен несколько водитель, превысивших установленную скорость движения. В отношении нарушителей составлены административные материалы.

По данным Госавтоинспекции, за 10 месяцев в Карелии зафиксировано 489548 фактов нарушений скоростного режима.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что превышение скорости, а также несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, является наиболее распространенной причиной создания аварийной ситуации.

Особую опасность такие нарушения представляют на зимней дороге, где внезапный выезд на обледенелый участок может привести к потере управления автомобилем.

Выбирайте разумную скорость движения!