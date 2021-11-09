В этом году водители в Карелии 500 тысяч раз превысили скорость

Скрытые автопатрули работают на дорогах республики, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Пряжинском районе скрытый автопатруль обнаружен несколько водитель, превысивших установленную скорость движения. В отношении нарушителей составлены административные материалы.
По данным Госавтоинспекции, за 10 месяцев в Карелии зафиксировано 489548 фактов нарушений скоростного режима.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что превышение скорости, а также несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, является наиболее распространенной причиной создания аварийной ситуации.
Особую опасность такие нарушения представляют на зимней дороге, где внезапный выезд на обледенелый участок может привести к потере управления автомобилем.
Выбирайте разумную скорость движения!
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