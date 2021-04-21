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В Финляндии готовится электронная база финских захоронений, оставшихся после войны на территории России

Новости. Общество
16:51, 22 Апреля 2021
фото: Советская могила в финской. Кладбище г. Лахденпохья / Роман и Дарья Нуриевы/ru-travelliving.livejournal.com
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Только на бывших финских территориях в Карелии и на Карельском перешейке таких захоронений насчитывается около трехсот.

В Финляндии готовится электронная база финских захоронений, оставшихся после Второй мировой войны на территории Советского Союза, а затем отошедших России. Как пишет финская газета Karjala, только в Карелии и на Карельском перешейке таких захоронений насчитывается около трехсот. Речь идет о кладбищах православных и лютеранских общин, военных и гражданских могилах.

Данные для электронной базы собирают Карельский союз и Ассоциация памяти о погибших на войне. По словам председателя этой ассоциации Пертти Суоминена, в российской Карелии находится 17 финских воинских захоронений, в Ленинградской области – 36, а Мурманской – три. В них лежат около 7 тысяч финских солдат и офицеров.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-04-22 17:17:47
Есть прецедент. Венграм, как участникам войны, отгрохали памятники на воронежской земле. Венгры зверствовали так, будучи союзниками фашистской Германии, Что К.Рокоссовский отдал приказ, чтобы венгров пленными не брать.
Финны ещё не рассчитались за детей русских за колючей проволокой. Есть фото знаменитое во всём мире, где Клава Нюппиева (по мужу), русская, из Заонежья, стоит за колючей проволокой вместе с другими детьми.
театральный критик
2021-04-22 16:55:44
За концлагеря еще не ответили.
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