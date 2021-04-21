В Финляндии готовится электронная база финских захоронений, оставшихся после войны на территории России

Только на бывших финских территориях в Карелии и на Карельском перешейке таких захоронений насчитывается около трехсот.

В Финляндии готовится электронная база финских захоронений, оставшихся после Второй мировой войны на территории Советского Союза, а затем отошедших России. Как пишет финская газета Karjala, только в Карелии и на Карельском перешейке таких захоронений насчитывается около трехсот. Речь идет о кладбищах православных и лютеранских общин, военных и гражданских могилах.

Данные для электронной базы собирают Карельский союз и Ассоциация памяти о погибших на войне. По словам председателя этой ассоциации Пертти Суоминена, в российской Карелии находится 17 финских воинских захоронений, в Ленинградской области – 36, а Мурманской – три. В них лежат около 7 тысяч финских солдат и офицеров.