В Финляндии на вакцинацию от ковида заманивают бесплатными пластиковыми ведрами

Раздача ведер вакцинированным оказалась популярна у жителей финской глубинки.

В Финляндии решили повысить уровень вакцинации населения от коронавирусной инфекции с помощью раздачи ведер. Как пишет Yle, такая акция уже не первый раз проходит в приграничном с Россией регионе Кайнуу на северо-востоке страны.

В минувшие выходные на пункт вакцинации в одном из местных гипермаркетов пришли более двухсот человек. Каждый из них получил за свою прививку бесплатное пластиковое ведро.

Напомним, в соседней с Карелией Финляндии полностью вакцинировано около 70% населения страны.