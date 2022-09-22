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В Финляндии не исключают предоставления убежища призывникам России

Новости. Общество
00:10, 24 Сентября 2022
фото: © Helsingin Sanomat

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Депутаты парламента Финляндии считают возможным предоставление убежища гражданам России призывного возраста в связи с частичной мобилизацией в РФ.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Предложение не исключать предоставления убежища призывникам России поддержали как депутаты от партий, входящих в правительство, так и представители оппозиции. Члены парламентского комитета по иностранным делам рассказали, что для получения убежища россиянам будет необходимо пересечь границу.

По мнению депутата от Социал-демократической партии Эркки Туомиойя, отказывать российским гражданам в праве на убежище «морально неприемлемо». Такой же позиции придерживается представитель Коалиционной партии Элина Валтонен, однако она предостерегает, что слишком большой наплыв российских граждан может стать «угрозой национальной безопасности».

Как пояснила Миграционная служба Финляндии, частичная мобилизация в России и призыв на военную службу сами по себе не могут служить основанием для получения убежища. Финские власти пока не разработали конкретные меры по этому вопросу. По словам главы отдела по вопросам предоставления убежища Антти Лехтинена, «все заявки обрабатываются индивидуально и оцениваются в контексте текущей ситуации в стране происхождения». Он также предложил решать вопрос о предоставлении убежища россиянам на общеевропейском уровне с привлечением Агентства Евросоюза (ЕС) по вопросам убежища (EUAA).

Еврокомиссия в настоящее время обсуждает со странами — членами ЕС возможность выдачи гуманитарных виз гражданам РФ, уклоняющимся от мобилизации.

В среду министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не хочет быть транзитным государством для граждан России, в ближайшее время будут подготовлены новые меры, регулирующие въезд россиян в страну. О каких конкретно шагах идет речь, дипломат не сообщил.

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