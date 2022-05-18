В Финляндии обнаружен самый заразный штамм коронавируса

Самый заразный вариант коронавируса выявили у жителя Турку, который вернулся из поездки в Центральную Америку.

Сублиния омикрон-штамма коронавируса (BA.5), которая описывается как еще более заразная, чем предыдущий вариант, впервые обнаружена в Финляндии. Об этом сообщает служба новостей Yle со ссылкй на Университетскую больницу Турку TYKS.

BA.5 выявили у финского мужчины, который вернулся из поездки в Центральную Америку.

В Северных странах ранее были зафиксированы единичные случаи этого варианта, который распространяется из Южной Африки.

В Южной Африке новые варианты омикрона BA.5 и BA.4 вызвали очередную волну эпидемии в начале весны.