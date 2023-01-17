В Финляндии отмечено рекордное число заражений ВИЧ из-за украинских беженцев

В соседней стране почти вдвое выросла заболеваемость сифилисом и гонореей.

В прошлом году в Финляндии было выявлено рекордное для этой страны число новых случаев ВИЧ-инфекции – 274. Как пишет Yle, финские медики связывают резкий рост заражений вирусом иммунодефицита человека наплывом беженцев из Украины. Их регистрируют как новых инфицированных.

Кроме того, в Финляндии почти вдвое выросла заболеваемость сифилисом и гонореей. По словам финских специалистов, отчасти это объясняется снятием коронавирусных ограничений: люди стали ездить за границу и вести себя менее осторожно.