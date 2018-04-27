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Новости. Общество
15:34, 27 Апреля 2018

В Финляндии воспитатели зарабатывают в 10 раз больше, чем в России

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Воспитатели финских детских садов бастуют ради повышения зарплаты на 700 евро.

Работники детских садов в Финляндии требуют увеличения зарплат до среднего уровня по стране, в то время как власти хотят повысить их образовательный уровень, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Iltalehti.

Воспитатели дошкольных учреждений грозятся очередной забастовкой, если их зарплата не будет поднята на 30%, до 3000 тысяч евро (около 227 тысяч рублей). Они настаивают, что должны получать не меньше средней зарплаты, которая, по данным на 2016 год, составляет 3368 евро (255 тыс. рублей). 

Муниципальные власти пытаются своими силами нивелировать разницу в зарплатах. Так, в Туусула, муниципалитете на юге страны, в детских садах платят 2500 евро, что больше, чем в Хельсинки. Столичные власти пообещали пересмотреть бюджет на дошкольное образование в следующем году. 

Финское правительство, в свою очередь, намерено добиться повышения образовательного уровня воспитателей. В частности, власти хотели бы, чтобы треть работников дошкольного образования имела степень бакалавра. 

В субботу, 21 апреля, прошла первая демонстрация работников детских садов. 25 апреля состоялся марш протеста воспитателей.

Отметим, по оценке Высшей школы экономики, в России средняя зарплата воспитателя в детсаду в 2017 году составляла около 20 тысяч рублей. 

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Комментарии

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кир
2018-04-27 17:38:27
Пора бы себе уяснить и не строить иллюзий, что жить так мы будем всегда. Это не зависит от правителей.
Кузя
2018-04-27 17:24:04
На фоне такого сравнения хочется плакать, ведь опять нас ждут послания и обещалки....обидно....
User
2018-04-27 15:56:43
Кто что выбирает, то и получает.
Гость
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