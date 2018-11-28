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Новости. Политика
12:49, 28 Ноября 2018
фото: Валерий Поташов

В Финляндии заявили, что не намерены поднимать вопрос о возвращении Карелии

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В МИД Финляндии заявили, что не имеют территориальных претензий к России и не намерены поднимать вопрос о возвращении Карелии.

Так там прокомментировали принятую на ноябрьском съезде молодежного крыла партии "Истинные финны" инициативу, в которой озвучено требование о возвращении Финляндии территорий, переданных СССР после Второй мировой войны по Парижскому мирному договору от 10 февраля 1947 года, пишет ТАСС. Согласно документу, к СССР отошла значительная часть южной Карелии с городами Выборг и Сортавала.

В молодежном крыле "Истинных финнов" это назвали "ошибкой, которую нужно исправить", и предложили правительству Финляндии начать переговоры с Россией о возвращении этих регионов. Руководство самой партии на эту тему не высказывалось.

Россия и Финляндия в 1992 году подписали договор об основах отношений, где говорилось о соблюдении принципа нерушимости границ.

"У Финляндии нет территориальных претензий ни к какой стране. Поэтому Финляндия не собирается требовать от России территорий, переданных СССР по Парижскому мирному договору", – подчеркнули в МИД.

Руководитель подразделения МИД по связям с РФ Никлас Линдквист сообщил телекомпании Yle, что позиция России не пересматривать мирный договор не меняется, "у Финляндии таких планов тоже нет".

 

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Комментарии

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кир
2018-11-28 13:11:51
История показала, что для них ещё не время, пока круглый лес за бесценок возят из России и наши люди ездят деньги там оставлять. А в натовских учениях, враждебных нам, участвуют.
Сеня
2018-11-28 13:05:56
Зачем им Карелия , им нас нашими проблемами и бардаком и коррупцией не потянуть . Сами развалятся .
Гость
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