В Финляндии заявили, что не намерены поднимать вопрос о возвращении Карелии

В МИД Финляндии заявили, что не имеют территориальных претензий к России и не намерены поднимать вопрос о возвращении Карелии.

Так там прокомментировали принятую на ноябрьском съезде молодежного крыла партии "Истинные финны" инициативу, в которой озвучено требование о возвращении Финляндии территорий, переданных СССР после Второй мировой войны по Парижскому мирному договору от 10 февраля 1947 года, пишет ТАСС. Согласно документу, к СССР отошла значительная часть южной Карелии с городами Выборг и Сортавала.

В молодежном крыле "Истинных финнов" это назвали "ошибкой, которую нужно исправить", и предложили правительству Финляндии начать переговоры с Россией о возвращении этих регионов. Руководство самой партии на эту тему не высказывалось.

Россия и Финляндия в 1992 году подписали договор об основах отношений, где говорилось о соблюдении принципа нерушимости границ.

"У Финляндии нет территориальных претензий ни к какой стране. Поэтому Финляндия не собирается требовать от России территорий, переданных СССР по Парижскому мирному договору", – подчеркнули в МИД.

Руководитель подразделения МИД по связям с РФ Никлас Линдквист сообщил телекомпании Yle, что позиция России не пересматривать мирный договор не меняется, "у Финляндии таких планов тоже нет".