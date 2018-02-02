В "Формуле-1" больше не будет сексуальных девушек

Руководство самых престижных международных гонок считает, что эта традиция морально устарела и не соответствует социальным нормам.

Уже в этом сезоне любители престижных гонок останутся без девушек, выводящих пилотов на стартовые позиции. Такое решение приняло новое руководство "Формулы-1", сообщает life.

"Грид-гёрлз были неотъемлемой частью гонок на протяжении десятилетий, но их участие не соответствует нашему видению ценностей бренда и противоречит современным социальным нормам. Это не подходит чемпионату и болельщикам по всему миру" управляющий директор "Формулы-1", - Шон Братчес.

После такого решения руководства болельщики написали петицию за возвращение девушек, которая собрала уже более трёх тысяч подписей. Среди них — профессиональный голландский игрок в дартс Раймонд ван Барневельд.

"Я буду скучать по девушкам. Их участие было для меня так важно, как дротики", - сказал Раймонд ван Барневельд.

Отмечается, что подобный запрет может сказаться и на девушках в боксе, которые выносят на ринг таблички.