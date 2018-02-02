Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 02 Февраля 2018

В "Формуле-1" больше не будет сексуальных девушек

По теме

ФОТО: Бывшая солистка "Блестящих" Ксения Новикова феноменально похудела
02.02.18 19:10
Мэрия показала, какие скульптуры создадут в Петрозаводске в рамках "Гипербореи"
02.02.18 17:20
Власти решили изменить движение маршруток в Петрозаводске с 12 февраля
02.02.18 16:53
Все новости
Загрузка...

Руководство самых престижных международных гонок считает, что эта традиция морально устарела и не соответствует социальным нормам.

Уже в этом сезоне любители престижных гонок останутся без девушек, выводящих пилотов на стартовые позиции. Такое решение приняло новое руководство "Формулы-1", сообщает life.

"Грид-гёрлз были неотъемлемой частью гонок на протяжении десятилетий, но их участие не соответствует нашему видению ценностей бренда и противоречит современным социальным нормам. Это не подходит чемпионату и болельщикам по всему миру" управляющий директор "Формулы-1", -  Шон Братчес.

После такого решения руководства болельщики написали петицию за возвращение девушек, которая собрала уже более трёх тысяч подписей. Среди них — профессиональный голландский игрок в дартс Раймонд ван Барневельд.

"Я буду скучать по девушкам. Их участие было для меня так важно, как дротики", - сказал Раймонд ван Барневельд.

Отмечается, что подобный запрет может сказаться и на девушках в боксе, которые выносят на ринг таблички.

По теме

ФОТО: Бывшая солистка "Блестящих" Ксения Новикова феноменально похудела
02.02.18 19:10
Мэрия показала, какие скульптуры создадут в Петрозаводске в рамках "Гипербореи"
02.02.18 17:20
Власти решили изменить движение маршруток в Петрозаводске с 12 февраля
02.02.18 16:53
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
26.01.2018, 23:30
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
29.01.2018, 16:56
ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске

Аналитика

01.02.2018 09:59
Обществоведение
Взятка или арендная плата? 1
Суд над Нелидовым близится к развязке.
Два ключа: как проходили президентские выборы в Финляндии 2
01.02.2018 09:09
"Просто подогнали под приговор" 2
29.01.2018 16:21
Водоканал – это серьезно
29.01.2018 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
29.01.2018 09:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:10
Личное мнение
Как не ошибиться с выбором автошколы
Что для вас будет определяющим при выборе автошколы? Логично, что вы ожидаете от нее высокого качества преподавания, адекватной цены, серьезной материальной базы, квалифицированных педагогических кадров, добросовестных инструкторов.
"Немножко зарвавшийся идеалист" 4
01.02.2018 17:24
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут" 2
01.02.2018 15:12
Семь признаков сайта плохой автошколы
01.02.2018 10:34
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы лидер профсоюзов Илья Косенков, обсуждают повышение МРОТ
31.01.2018 16:38
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»