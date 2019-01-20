В ГИБДД Карелии дали советы автомобилистам при езде в морозы

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На дорогах республики местами идет небольшой снег.
Как рассказали в ГИБДД Карелии, в Костомукше, Калевальском и Кемском районах Карелии низкие температуры воздуха.
Несколько советов водителям от автоинспекторов. Как только вы посчитали двигатель достаточно прогретым для начала движения, трогайтесь с места, но первые пару километров двигайтесь медленно, километров 40 в час.
Также избегайте резких нажатий на педаль газа, разгоняйте автомобиль как можно плавнее.
Кроме этого, помните о возможно обледеневших тормозных дисках и колодках. В начале пути начинайте тормозить заранее. Со временем тормоза прогреются и просушатся.
Помните, что некоторые модели покрышек, особенно "всесезонки" на морозе теряют свои тормозные свойства.
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