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Новости. Общество
11:27, 20 Января 2019
фото: https://vk.com/gibddkareliya

В ГИБДД Карелии дали советы автомобилистам при езде в морозы

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На дорогах республики местами идет небольшой снег.

Как рассказали в ГИБДД Карелии, в Костомукше, Калевальском и Кемском районах Карелии низкие температуры воздуха.

Несколько советов водителям от автоинспекторов. Как только вы посчитали двигатель достаточно прогретым для начала движения, трогайтесь с места, но первые пару километров двигайтесь медленно, километров 40 в час.

Также избегайте резких нажатий на педаль газа, разгоняйте автомобиль как можно плавнее.

Кроме этого, помните о возможно обледеневших тормозных дисках и колодках. В начале пути начинайте тормозить заранее. Со временем тормоза прогреются и просушатся.

Помните, что некоторые модели покрышек, особенно "всесезонки" на морозе теряют свои тормозные свойства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Павел Кузнецов
2019-01-20 14:05:44
Ну этому ещё в автошколе учили 40 лет назад. Если сейчас этому уже не учат, то нахрен такие автошколы!
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