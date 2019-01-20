В ГИБДД Карелии дали советы автомобилистам при езде в морозы

На дорогах республики местами идет небольшой снег.

Как рассказали в ГИБДД Карелии, в Костомукше, Калевальском и Кемском районах Карелии низкие температуры воздуха.

Несколько советов водителям от автоинспекторов. Как только вы посчитали двигатель достаточно прогретым для начала движения, трогайтесь с места, но первые пару километров двигайтесь медленно, километров 40 в час.

Также избегайте резких нажатий на педаль газа, разгоняйте автомобиль как можно плавнее.

Кроме этого, помните о возможно обледеневших тормозных дисках и колодках. В начале пути начинайте тормозить заранее. Со временем тормоза прогреются и просушатся.

Помните, что некоторые модели покрышек, особенно "всесезонки" на морозе теряют свои тормозные свойства.