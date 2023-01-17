В ГИБДД Карелии предупредили о временном ограничении движения

Карельская Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам, планирующим поездки на север.

В сообщении говорится о временном ограничении движения в Мурманской области.

«На участке дороги „Подъезд к Североморску“ в Мурманской области (вблизи возводимой на 19-м километре транспортной развязки) 20, 21 и 22 февраля в период с 10.00 до 12.00 планируется ограничение движение для всех видов транспорта. Продолжительность полного перекрытия участка — не более 30 минут», — сообщили в ГИБДД.

Автоинспекторы попросили учитывать эту информацию всем, кто собирается ехать в этом направлении в ближайшие дни.