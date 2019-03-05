В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП с фурой и легковушкой около Сегежи

Легковой автомобиль и фура столкнулись в Сегежском районе.

По данным ГИБДД, в 4 марта в 15.55 на 1 км автодороги "Подъезд к Сегеже" 43-летний водитель автомобиля Toyota Avensis не имея права на управление авто допустил занос и столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.

"В результате ДТП водитель Toyota получил травмы и был госпитализирован", - рассказали в ведомстве.