890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

В ГИБДД Карелии сняли с регистрации 90 автомобилей с допоборудованием

Новости. Общество
18:40, 30 Ноября 2021
фото: © Павел Лисицын / РИА «Новости»

Новости партнеров

Госавтоинспекция республики прекратила регистрационный учет 90 автомобилей с допоборудованием и внесенными без разрешения ГИБДД изменениями с начала года.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, с начала года в республике сотрудники Госавтоинспекции сняли с регистрационного учета 90 автомобилей. Водители транспортных средств управляли ими при наличии изменений, внесенных в конструкцию без разрешения ГИБДД.

В Госавтоинспекции Карелии напоминают, что эксплуатация таких автомобилей запрещена. За данное нарушение предусмотрено прекращение регистрации транспортного средства, а также штраф в размере 500 рублей.

Наиболее частыми нарушениями является установка на автомобиль не предусмотренных конструкцией дополнительных фар, силовых бамперов, порогов, лебедок, самодельных металлических конструкций. За установку дополнительных внешних световых приборов (светодиодные балки, дневные ходовые огни, фары дальнего света и др.) сняты с регистрационного учета 42 автомобиля

Восстановить регистрацию можно только после демонтажа непредусмотренных конструкцией автомобиля компонентов и приведения его в соответствие с требованиями безопасности и регистрационными данными.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
23.11.2021, 14:01
Вы уволены!
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
25.11.2021, 15:49
Чичин в розыске
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:19
Обществоведение
«Издевательство над правосудием» 7
Борцы с «Невским пассажем» в Петрозаводске готовы пойти на коллективную голодовку.
«Неудобная война» 2
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»