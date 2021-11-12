В ГИБДД Карелии сняли с регистрации 90 автомобилей с допоборудованием

Госавтоинспекция республики прекратила регистрационный учет 90 автомобилей с допоборудованием и внесенными без разрешения ГИБДД изменениями с начала года.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, с начала года в республике сотрудники Госавтоинспекции сняли с регистрационного учета 90 автомобилей. Водители транспортных средств управляли ими при наличии изменений, внесенных в конструкцию без разрешения ГИБДД.

В Госавтоинспекции Карелии напоминают, что эксплуатация таких автомобилей запрещена. За данное нарушение предусмотрено прекращение регистрации транспортного средства, а также штраф в размере 500 рублей.

Наиболее частыми нарушениями является установка на автомобиль не предусмотренных конструкцией дополнительных фар, силовых бамперов, порогов, лебедок, самодельных металлических конструкций. За установку дополнительных внешних световых приборов (светодиодные балки, дневные ходовые огни, фары дальнего света и др.) сняты с регистрационного учета 42 автомобиля

Восстановить регистрацию можно только после демонтажа непредусмотренных конструкцией автомобиля компонентов и приведения его в соответствие с требованиями безопасности и регистрационными данными.