Подписаться
Новости. Экономика
15:25, 21 Ноября 2019
фото: duma.gov.ru

В год своего юбилея Карелия получит 94 млн рублей

Загрузка...

Федеральные власти выделят дополнительные средства республике Карелия в год празднования ее юбилея.

Информация об этом содержится в приложение к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-11-21 16:22:56
Видимо не празднование 100-летия республики ,а целый карнавал намечается :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
20.11.2019, 07:15
Отдых в Карелии печально закончился для девушки, обманувшей мужа

Аналитика

Сегодня 13:19
Обществоведение
Житель Петрозаводска грозился расстрелять врачей 3
Александр Анишин инициировал прокурорскую проверку по обращению медиков Петрозаводска.
Что происходит в Сегеже: репортаж из города мертвых птиц 3
20.11.2019 17:52
Высокие стандарты выборов 1
20.11.2019 11:02
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 7
19.11.2019 14:42
"Держим курс на природу"
18.11.2019 14:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:20
Без политики
Здравляндия: Что делать, если ребенок часто болеет
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
От "мрази" в "князи" 8
Сегодня 13:09
ЧП бытового масштаба 2
Сегодня 12:26
Экология в Сегеже: пустая паника или повод есть? 2
19.11.2019 16:42
архив чтиво

Медиа

Ярмарка. Ноябрь 2019
Новое
Сегодня 17:05
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»