В год своего юбилея Карелия получит 94 млн рублей

Федеральные власти выделят дополнительные средства республике Карелия в год празднования ее юбилея.

Информация об этом содержится в приложение к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".