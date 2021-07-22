В городе бумажников в Карелии задержали участника драки, матом разговаривающего с полицейским

В Кондопоге задержали буйного мужчину, который устроил драку у входа в магазин, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днем 26 июля группа задержания Кондопожского отдела вневедомственной охраны прибыла на место вызова в сетевой магазин. Сотрудница торгового заведения пояснила росгвардейцам, что неизвестные граждане устроили драку около входа.

Мужчины отказались представляться. Информация была передана в дежурную часть ОМВД, после чего на место прибыл участковый уполномоченный полиции.

Во время беседы с представителями власти один из участников драки, 45-летний кондопожанин, начал вести себя агрессивно, нецензурно выражаться и размахивать руками. Буйного гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали и доставили в полицию. Вторым участником конфликта оказался 40-летний местный житель.