Магазинная тварь заинтересовала детей в городе на границе Карелии

Из-за павших букв в надписи на магазине Питкяранты у детей появилось много вопросов про тварь.
Жители Питкяранты через городской паблик «Питкяранта life» обратились к владельцам сетевого магазина с просьбой восстановить буквы в надписи.
«У магазина не очень удачно упали буквы… Исправьте, пожалуйста, дети задают вопросы…» — написано в обращении горожан.
К просьбе прилагается фото надписи, которая гласит: «Т варь ля ма».
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