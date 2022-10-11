Магазинная тварь заинтересовала детей в городе на границе Карелии

Из-за павших букв в надписи на магазине Питкяранты у детей появилось много вопросов про тварь.

Жители Питкяранты через городской паблик «Питкяранта life» обратились к владельцам сетевого магазина с просьбой восстановить буквы в надписи.

«У магазина не очень удачно упали буквы… Исправьте, пожалуйста, дети задают вопросы…» — написано в обращении горожан.

К просьбе прилагается фото надписи, которая гласит: «Т варь ля ма».