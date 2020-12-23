В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Обыски в Петросовете провели оперативные сотрудники правоохранительных органов республики и карельского Следкома.

Как стало известно "Столице на Онего" от сотрудников аппарата Петросовета и одного из его депутатов, 24 декабря в Петросовете прошли обыски. Провели их оперативники правоохранительных органов республики под руководством старшего следователя по особо важным делам карельского Следкома Александра Брюханова.

Именно Брюханов, напомним, расследует резонансное уголовное дело председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взятки в 1,5 миллиона рублей. А также расследовал уголовное дело его заместителя в Петросовете и близкого друга Валерия Матвеева, которого 23 декабря за получение 4-миллионной взятки петрозаводский суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Напомним также, что 22 декабря показания по делу Геннадия Боднарчука в Следкоме дала мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. Этот факт и последовавшие спустя два дня обыски в Петросовете один из его депутатов в разговоре с журналистом нашего издания явно не случайно назвал "звеньями одной цепи".