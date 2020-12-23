890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пять лет оптимизации: кто в Карелии уничтожал здравоохранение 10
Сегодня 12:59
Стало известно, какой будет погода в новогоднюю ночь в Карелии
Сегодня 13:24
В Петрозаводске 41-летний и 58-летний мужчины умерли от коронавируса 1
Сегодня 09:27
Мужчина попал за решетку за ложь про интим с женой
23.12.2020 23:30
Подсчитано, какую пенсию будут получать жители Карелии с 1 января 8
Сегодня 11:57
Виктор Россыпнов высказался о возможности своего назначения на пост сити-менеджера Петрозаводска 5
Сегодня 07:15
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 6
Сегодня 09:10

В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Новости. Политика
17:19, 24 Декабря 2020
фото: © Петросовет
Загрузка...

Обыски в Петросовете провели оперативные сотрудники правоохранительных органов республики и карельского Следкома.

Как стало известно "Столице на Онего" от сотрудников аппарата Петросовета и одного из его депутатов, 24 декабря в Петросовете прошли обыски. Провели их оперативники правоохранительных органов республики под руководством старшего следователя по особо важным делам карельского Следкома Александра Брюханова.

Именно Брюханов, напомним, расследует резонансное уголовное дело председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взятки в 1,5 миллиона рублей. А также расследовал уголовное дело его заместителя в Петросовете и близкого друга Валерия Матвеева, которого 23 декабря за получение 4-миллионной взятки петрозаводский суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Напомним также, что 22 декабря показания по делу Геннадия Боднарчука в Следкоме дала мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. Этот факт и последовавшие спустя два дня обыски в Петросовете один из его депутатов в разговоре с журналистом нашего издания явно не случайно назвал "звеньями одной цепи".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Врунов
2020-12-24 17:31:18
Обыски полезны и весьма увлекательны. Как и очные ставки :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми

Чтиво

Сегодня 11:18
Без политики
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
Новый год 2021 уже совсем близко! Для взрослых не только дарить, но и выбирать подарки детям приятно и увлекательно.
Комиссар Каттани 13
23.12.2020 15:45
"ОРЭС-Петрозаводск" подвели итоги работы за год
23.12.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»