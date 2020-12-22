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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник дала показания по делу Геннадия Боднарчука

Новости. Общество
10:00, 23 Декабря 2020
фото: © gov.karelia.ru
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Глава столицы Карелии Ирина Мирошник была допрошена в Следственном комитете по делу арестованного председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взятки.

Во вторник, 22 декабря, глава Петрозаводска Ирина Мирошник находилась на допросе у старшего следователя по особо важным делам карельского Следкома Александра Брюханова, который расследует резонансное уголовное дело председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Об этом "Столице на Онего" стало известно из ближайшего окружения самой Мирошник, которая по делу Боднарчкуа была допрошена как свидетель.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля и на следующий день помещен под арест. Боднарчука обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру, по версии следствия, передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 4 млн рублей.

Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.

Как сообщили адвокаты Геннадия Боднарчука, вину их подзащитный не признает, досудебного соглашения о сотрудничестве не подписывал.

Отметим, что 22 декабря в Петрозаводском городском суде гособвинение запросило обвиняемому в 4-миллионной взятке зампредседателя Петросовета Валерию Матвееву 4 года колонии строгого режима и штраф в размере 32 млн рублей.

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Комментарии

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Бритва
2020-12-23 11:07:17
когда уже показания на яблочников будут?
User
2020-12-23 10:35:48
Таки, не просто так про новые вызовы рассказывала.
Изя
2020-12-23 10:05:02
Странно , а вот раньше бывало свидетеля могли переквалифицировать в подозреваемого . здесь то . что произошло , что пошло не так ))) :)
театральный критик
2020-12-23 10:36:02
Изя, дырку от бублика вы получите, а не Мирошник. Гена борись. Мэрия наш :)
Off
2020-12-23 10:32:14
Изя, она , скорее всего сливает хозяина по полной.)))
Дмитрий Шмаков
2020-12-23 10:28:07
Изя, я предполагаю, что еще не вечер, одна шайка-лейка!
Гость
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