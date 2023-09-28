Процесс по делу экс-спикера горсовета Петрозаводска вновь перенесли

Прокуратура вновь попыталась взыскать с Геннадия Боднарчука 17 миллионов рублей, гараж и иномарку.

В Петрозаводске продолжается процесс по имущественному иску прокуратуры к бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку. Надзорное ведомство просит изъять у семьи Боднарчука в доход государства имущество, в отношении которого не были представлены сведения о приобретении его на законные доходы — 16,9 миллиона рублей, иномарку и гаражный бокс.

Очередной судебный процесс по этому делу состоялся 25 сентября, однако вновь был перенесен, уже на 19 октября. В суде должна была выступать гражданская супруга Боднарчука Светлана Михайлова.

Почему был перенесен суд, читайте в «МК в Карелии».