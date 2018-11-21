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Новости. Экономика
09:33, 21 Ноября 2018
фото: Марат Абулхатин/ТАСС

В Госдуме безработных предлагают штрафовать за неуплату взносов

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В Госдуме разгорелась дискуссия вокруг законопроекта, согласно которому предлагается обязать неработающих граждан самостоятельно платить за себя все страховые взносы во внебюджентные фонды.

Законопроект подготовлен членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым.

Против выступил глава этого комитета Ярослав Нилов.

"Лично я не буду поддерживать это предложение", – сказал Нилов, отвечая на вопрос RNS.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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NIK
2018-11-21 10:06:22
Совсем из ума выжила едросовская дума , надо думать чтобы таких ......... не выбирать больше . А депутата нашего нужно отзывать и на пенсион , в небытие отправлять .
Гость
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