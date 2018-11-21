В Госдуме безработных предлагают штрафовать за неуплату взносов

В Госдуме разгорелась дискуссия вокруг законопроекта, согласно которому предлагается обязать неработающих граждан самостоятельно платить за себя все страховые взносы во внебюджентные фонды.

Законопроект подготовлен членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым.

Против выступил глава этого комитета Ярослав Нилов.

"Лично я не буду поддерживать это предложение", – сказал Нилов, отвечая на вопрос RNS.

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