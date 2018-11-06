В Госдуме приняли закон об упрощении получения компенсаций на оплату услуг ЖКХ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым граждане освобождаются от необходимости доказывать факт отсутствия задолженности при назначении им субсидий и компенсаций по оплате услуг ЖКХ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что облегчение упомянутой процедуры, прежде всего, касается малообеспеченных граждан и одиноких пенсионеров.

"Есть случаи, когда граждане лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из-за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные данные об имеющихся у них долгах. Люди вынуждены ездить по различным учреждениям и доказывать отсутствие задолженности", – сказал Володин.

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