16:20, 06 Ноября 2018
В Госдуме приняли закон об упрощении получения компенсаций на оплату услуг ЖКХ
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым граждане освобождаются от необходимости доказывать факт отсутствия задолженности при назначении им субсидий и компенсаций по оплате услуг ЖКХ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что облегчение упомянутой процедуры, прежде всего, касается малообеспеченных граждан и одиноких пенсионеров.
"Есть случаи, когда граждане лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из-за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные данные об имеющихся у них долгах. Люди вынуждены ездить по различным учреждениям и доказывать отсутствие задолженности", – сказал Володин.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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